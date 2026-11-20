Investmentbeispiel

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Banque Cantonale de Geneve-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Banque Cantonale de Geneve-Aktie bei 24,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,082 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,80 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 19.11.2026 auf 36,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,80 Prozent.

Alle Banque Cantonale de Geneve-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net