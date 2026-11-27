Lukratives Banque Cantonale de Geneve-Investment?

Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Banque Cantonale de Geneve-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,30 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hat, hat nun 44,843 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (36,30 CHF), wäre die Investition nun 1.627,80 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 62,78 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich jüngst auf 2,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net