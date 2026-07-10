SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Banque Cantonale de Geneve-Papier 16,75 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, befänden sich nun 5,970 Banque Cantonale de Geneve-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 198,21 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 16.07.2026 auf 33,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,21 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Banque Cantonale de Geneve einen Börsenwert von 2,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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