SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren verdient

Banque Cantonale de Geneve-Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien verdienen können.

Am 22.05.2021 wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Banque Cantonale de Geneve-Papier 16,15 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Banque Cantonale de Geneve-Papier investiert hätte, befänden sich nun 61,920 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.043,34 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 21.05.2026 auf 33,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 104,33 Prozent.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich jüngst auf 2,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net