Banque Cantonale du Jura SA-Performance

Vor Jahren Banque Cantonale du Jura SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2023 wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 19,802 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.495,05 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Anteils am 19.11.2026 auf 75,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,50 Prozent gesteigert.

Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 228,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net