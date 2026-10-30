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SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale du Jura SA
82.50 EUR -2.00 EUR -2.37 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 53,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert, befänden sich nun 18,868 Banque Cantonale du Jura SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers auf 76,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.443,40 CHF wert. Damit wäre die Investition 44,34 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich jüngst auf 228,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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