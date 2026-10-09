SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable Banque Cantonale du Jura SA-Investition?

09.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie gebracht.

Am 09.10.2016 wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 52,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 19,231 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (79,50 CHF), wäre das Investment nun 1.528,85 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52,88 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich jüngst auf 236,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net