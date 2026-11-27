Lukrativer Banque Cantonale du Jura SA-Einstieg?

Vor Jahren Banque Cantonale du Jura SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.11.2021 wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie letztlich bei 50,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 198,020 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (77,00 CHF), wäre die Investition nun 15.247,52 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,48 Prozent vermehrt.

Banque Cantonale du Jura SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 227,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net