SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr verdient

Lohnende Banque Cantonale du Jura SA-Investition?

16.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 64,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Banque Cantonale du Jura SA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156,250 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.421,88 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 15.10.2026 auf 79,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,22 Prozent angezogen.

Am Markt war Banque Cantonale du Jura SA jüngst 232,98 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net