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Lohnende Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition?

SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien gewesen.

Das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 910,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,099 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers auf 1.215,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.335,16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,52 Prozent erhöht.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wurde am Markt mit 687,13 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) Aktie News

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