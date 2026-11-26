Lukrativer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg?

Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie bei 868,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,152 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie auf 1.275,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.468,89 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,89 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) einen Börsenwert von 715,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net