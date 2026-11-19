Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage

Investoren, die vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 80,40 CHF. Bei einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,438 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wären am 18.11.2026 1.348,26 CHF wert, da der Schlussstand 108,40 CHF betrug. Mit einer Performance von +34,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Basler Kantonalbank Partizipsch zuletzt 553,95 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net