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Lohnende Basler Kantonalbank Partizipsch-Anlage?

SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler Kantonalbank Partizipsch.
111.00 EUR 3.00 EUR 2.78 %
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Vor 5 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile bei 63,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157,729 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 16.971,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 107,60 CHF belief. Mit einer Performance von +69,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich jüngst auf 538,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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