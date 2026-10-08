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Profitabler Basler Kantonalbank Partizipsch-Einstieg?

SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler Kantonalbank Partizipsch.
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Am 08.10.2021 wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,129 Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.638,71 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 07.10.2026 auf 101,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 63,87 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch bezifferte sich zuletzt auf 513,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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