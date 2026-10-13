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Rentable BELIMO-Anlage?

SPI-Papier BELIMO-Aktie: Hätte sich eine BELIMO-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Bei einem frühen BELIMO-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
859.00 EUR 24.00 EUR 2.87 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das BELIMO-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BELIMO-Anteile an diesem Tag 798,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das BELIMO-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,125 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 806,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,94 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,94 Prozent.

Der Börsenwert von BELIMO belief sich zuletzt auf 9,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.02.13 Belimo halten Vontobel Research
07.12.12 Belimo hold Vontobel Research
07.08.12 Belimo hold Vontobel Research
13.03.12 Belimo neutral UBS AG
10.10.11 BELIMO hold Vontobel Research

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