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Profitables BELIMO-Investment?

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
829.50 EUR 11.50 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen

BELIMO-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 532,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,797 Anteilen. Die gehaltenen BELIMO-Anteile wären am 26.10.2026 14.530,08 CHF wert, da der Schlussstand 773,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,30 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 9,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.02.13 Belimo halten Vontobel Research
07.12.12 Belimo hold Vontobel Research
07.08.12 Belimo hold Vontobel Research
13.03.12 Belimo neutral UBS AG
10.10.11 BELIMO hold Vontobel Research

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