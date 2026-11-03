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Rentable BELIMO-Anlage?

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen BELIMO-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
860.50 EUR 21.00 EUR 2.50 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 147,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,678 BELIMO-Papiere. Die gehaltenen BELIMO-Aktien wären am 02.11.2026 537,60 CHF wert, da der Schlussstand 793,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 437,60 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BELIMO belief sich jüngst auf 9,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.02.13 Belimo halten Vontobel Research
07.12.12 Belimo hold Vontobel Research
07.08.12 Belimo hold Vontobel Research
13.03.12 Belimo neutral UBS AG
10.10.11 BELIMO hold Vontobel Research

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