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Profitabler BELIMO-Einstieg?

SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 3 Jahren verdient

07.04.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
649,50 CHF 2,00 CHF 0,31%
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Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 408,00 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,245 BELIMO-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 647,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,70 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,70 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 7,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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