SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Rentabler Bell-Einstieg?

22.09.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Bell-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bell-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Bell-Aktie an diesem Tag bei 371,47 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,692 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 230,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 619,15 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 38,08 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Bell eine Börsenbewertung in Höhe von 1,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net