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Rentabler Bell-Einstieg?

SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Bell-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bell AG
240.00 EUR 2.00 EUR 0.84 %
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Bell-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Bell-Aktie an diesem Tag bei 371,47 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,692 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 230,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 619,15 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 38,08 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Bell eine Börsenbewertung in Höhe von 1,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.08.12 Bell neutral Sarasin Research
06.01.12 Bell buy Vontobel Research
18.02.11 Bell buy Vontobel Research
17.02.11 Bell hold Vontobel Research
24.01.11 Bell hold Vontobel Research

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