SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Bell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Vor 5 Jahren wurden Bell-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 283,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,353 Bell-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bell-Aktien wären am 22.06.2026 62,40 CHF wert, da der Schlussstand 176,60 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 37,60 Prozent.
Bell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|20.08.2012
|Bell neutral
|Sarasin Research
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|Vontobel Research
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|17.02.2011
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|24.01.2011
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|20.08.2012
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