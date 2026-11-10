SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bell-Investition im Blick

10.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bell-Anteile bei 302,00 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bell-Aktie investiert, befänden sich nun 33,113 Bell-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8.493,38 CHF, da sich der Wert eines Bell-Papiers am 09.11.2026 auf 256,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,07 Prozent.

Insgesamt war Bell zuletzt 1,62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net