Profitable Bell-Investition?

Vor Jahren in Bell-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.11.2016 wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 373,22 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,268 Bell-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Bell-Papiers auf 264,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,26 Prozent verringert.

Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,65 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net