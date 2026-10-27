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Bellevue-Performance im Blick

SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bellevue AG
7.05 EUR -0.10 EUR -1.40 %
Charts | News | Analysen

Bellevue-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bellevue-Papier an diesem Tag bei 8,46 CHF. Bei einem Bellevue-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.182,033 Bellevue-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Bellevue-Aktien wären am 26.10.2026 7.801,42 CHF wert, da der Schlussstand 6,60 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,99 Prozent verringert.

Am Markt war Bellevue jüngst 87,92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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