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Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition

SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
52.00 EUR -3.00 EUR -5.45 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an diesem Tag 45,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 222,222 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 10.888,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,89 Prozent zugenommen.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde am Markt mit 164,17 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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