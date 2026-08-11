SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment

18.08.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,60 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,576 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 51,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.061,73 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 6,17 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis einen Börsenwert von 171,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net