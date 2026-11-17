Rentable Berner Kantonalbank (BEKB)-Investition?

Vor Jahren Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 183,60 CHF. Bei einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,447 Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.510,89 CHF, da sich der Wert einer Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie am 16.11.2026 auf 461,00 CHF belief. Aus 1.000 CHF wurden somit 2.510,89 CHF, was einer positiven Performance von 151,09 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Berner Kantonalbank (BEKB) belief sich zuletzt auf 4,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net