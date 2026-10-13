SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Lukrativer Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstieg?

13.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie betrug an diesem Tag 207,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investierten, hätten nun 48,309 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 20.410,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 422,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 104,11 Prozent gestiegen.

Berner Kantonalbank (BEKB) war somit zuletzt am Markt 3,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net