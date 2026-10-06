SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 3 Jahren verdient

Lukratives Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment?

06.10.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie bei 237,00 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert, befänden sich nun 4,219 Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 1.748,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 414,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 74,89 Prozent.

Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 3,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net