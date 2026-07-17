SPI-Papier BioVersys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BioVersys-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen BioVersys-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 27.07.2025 wurde das BioVersys-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 34,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 294,118 BioVersys-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.029,41 CHF, da sich der Wert eines BioVersys-Anteils am 24.07.2026 auf 27,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,71 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete BioVersys eine Marktkapitalisierung von 159,66 Mio. CHF. Das BioVersys-Papier wurde am 07.02.2025 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des BioVersys-Papiers lag damals bei 36,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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