SPI-Papier BKW-Aktie: Hätte sich eine BKW-Investition von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
Wie lohnend wäre es gewesen, vor Jahren in BKW zu investieren?
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der BKW-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 124,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80,128 BKW-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 124,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.000,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um Prozent verringert.
BKW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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