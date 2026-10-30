SPI-Papier BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen BKW-Einstiegs gewesen.
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Vor 5 Jahren wurden BKW-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das BKW-Papier letztlich bei 121,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die BKW-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,251 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 123,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.018,98 CHF wert. Damit wäre die Investition 1,90 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von BKW bezifferte sich zuletzt auf 6,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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