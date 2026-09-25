SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in BKW-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Vor 3 Jahren wurden BKW-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 162,60 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 61,501 BKW-Aktien im Depot. Die gehaltenen BKW-Anteile wären am 24.09.2026 7.349,32 CHF wert, da der Schlussstand 119,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 26,51 Prozent vermindert.
Der Marktwert von BKW betrug jüngst 6,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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