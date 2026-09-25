SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Profitables BKW-Investment?

25.09.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in BKW-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurden BKW -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 162,60 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 61,501 BKW-Aktien im Depot. Die gehaltenen BKW-Anteile wären am 24.09.2026 7.349,32 CHF wert, da der Schlussstand 119,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 26,51 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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