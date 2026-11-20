SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BKW von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen BKW-Investment gewesen.
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Vor 3 Jahren wurden BKW-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das BKW-Papier an diesem Tag bei 157,10 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die BKW-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,365 BKW-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 777,21 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 19.11.2026 auf 122,10 CHF belief. Mit einer Performance von -22,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete BKW eine Marktkapitalisierung von 6,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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