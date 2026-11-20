Profitable BKW-Investition?

Das wäre der Verlust bei einem frühen BKW-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurden BKW -Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das BKW-Papier an diesem Tag bei 157,10 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die BKW-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,365 BKW-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 777,21 CHF, da sich der Wert eines BKW-Anteils am 19.11.2026 auf 122,10 CHF belief. Mit einer Performance von -22,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BKW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BKW

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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