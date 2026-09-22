SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

22.09.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Bossard-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Bossard-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 130,90 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 76,394 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 19.022,15 CHF, da sich der Wert einer Bossard-Aktie am 21.09.2026 auf 249,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 90,22 Prozent.

Bossard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net