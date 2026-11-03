SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investmentbeispiel

03.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Bossard-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bossard-Anteile an diesem Tag 195,60 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10.000 CHF in die Bossard-Aktie investiert hat, hat nun 51,125 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 265,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.548,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,48 Prozent vermehrt.

Bossard war somit zuletzt am Markt 2,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net