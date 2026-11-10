SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bossard-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Bossard-Anteile bei 356,00 CHF. Bei einem Bossard-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,281 Bossard-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 263,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,88 CHF wert. Damit wäre die Investition 26,12 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Bossard zuletzt 1,98 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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