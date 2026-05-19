SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bossard-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bossard eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Bossard-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 214,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,466 Bossard-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,72 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 22.05.2026 auf 171,00 CHF belief. Mit einer Performance von -20,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bossard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,32 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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