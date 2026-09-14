SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative Burkhalter-Anlage?

14.09.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87,50 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Burkhalter-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,286 Burkhalter-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.645,71 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 11.09.2026 auf 119,40 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 13.645,71 CHF entspricht einer Performance von +36,46 Prozent.

Insgesamt war Burkhalter zuletzt 1,27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net