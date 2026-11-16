SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Burkhalter eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Burkhalter-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Burkhalter-Aktie betrug an diesem Tag 65,90 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 151,745 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.455,24 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 13.11.2026 auf 134,80 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 104,55 Prozent.
Am Markt war Burkhalter jüngst 1,44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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