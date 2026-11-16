DAX 26.753 +0,0%ESt50 6.381 -0,1%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,55 -6,7%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.282 -1,5%Euro 1,1022 -0,0%Öl 94,9 -1,0%Gold 3.858 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Anlage

SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burkhalter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Burkhalter eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Burkhalter Holding AG
146.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Burkhalter-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Burkhalter-Aktie betrug an diesem Tag 65,90 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 151,745 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.455,24 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 13.11.2026 auf 134,80 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 104,55 Prozent.

Am Markt war Burkhalter jüngst 1,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Burkhalter Aktie News

Werbung

Burkhalter Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Burkhalter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.