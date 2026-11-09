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Burkhalter-Anlage im Blick

SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Burkhalter eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Burkhalter Holding AG
143.00 EUR 2.00 EUR 1.42 %
Charts | News | Analysen

Burkhalter-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Burkhalter-Aktie bei 84,70 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,806 Burkhalter-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.549,00 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Anteils am 06.11.2026 auf 131,20 CHF belief. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.549,00 CHF entspricht einer Performance von +54,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte Burkhalter einen Börsenwert von 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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