Langfristige Performance

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BVZ-Aktie Anlegern gebracht.

Am 26.11.2023 wurde das BVZ-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 880,00 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BVZ-Aktie investiert, befänden sich nun 11,364 BVZ-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 1.450,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.477,27 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,77 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von BVZ belief sich jüngst auf 286,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net