BVZ-Investition

Vor Jahren in BVZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1.070,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,935 BVZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BVZ-Aktie auf 1.500,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.401,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,19 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BVZ bezifferte sich zuletzt auf 295,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net