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Bystronic (ex Conzzeta)-Top-Dividende

SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: Diese Dividende sieht Bystronic (ex Conzzeta) für Anleger vor

22.04.26 10:02 Uhr
SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: Diese Dividende sieht Bystronic (ex Conzzeta) für Anleger vor | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Bystronic (ex Conzzeta)-Dividendenzahlung aus.

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Bystronic (ex Conzzeta)
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Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta) am 21.04.2026 eine Dividende in Höhe von 4,00 CHF beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. 8,30 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 66,53 Prozent dezimiert.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Bystronic (ex Conzzeta)-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 212,00 CHF in den Feierabend. Das Bystronic (ex Conzzeta)-Wertpapier wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Die Bystronic (ex Conzzeta)-Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,48 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,29 betrug Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr reduzierte sich der Aktienkurs von Bystronic (ex Conzzeta) via SIX SX um 8,23 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -7,58 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktienkurs.

Bystronic (ex Conzzeta)- Dividendenaussichten

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 5,00 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,37 Prozent anziehen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Bystronic (ex Conzzeta)

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Bystronic (ex Conzzeta) steht aktuell bei 438,771 Mio. CHF. Das Bystronic (ex Conzzeta)-KGV beträgt aktuell 0,00. Der Umsatz von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich in 2025 auf 613,200 Mio. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf -14,00 CHF.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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