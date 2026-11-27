SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 728,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,374 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2026 188,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 137,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -81,18 Prozent.
Insgesamt war Bystronic (ex Conzzeta) zuletzt 272,85 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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