SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bystronic (ex Conzzeta)-Performance im Blick

16.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 496,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,016 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 132,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 267,74 CHF wert. Mit einer Performance von -73,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 272,76 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net