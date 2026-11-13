SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Langfristige Anlage

13.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 464,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,529 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wären am 12.11.2026 3.134,55 CHF wert, da der Schlussstand 145,60 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,65 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 303,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net