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Bystronic (ex Conzzeta)-Anlage im Blick

SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bystronic (ex Conzzeta)
137.00 EUR -3.00 EUR -2.14 %
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Am 25.09.2021 wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1.340,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,746 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 135,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,75 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 89,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 282,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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