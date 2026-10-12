SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Carlo Gavazzi vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Profitable Carlo Gavazzi-Anlage?

12.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2025 wurden Carlo Gavazzi-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 159,50 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,270 Carlo Gavazzi-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 1.003,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 160,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 0,31 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi bezifferte sich zuletzt auf 113,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net