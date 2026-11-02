SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 02.11.2016 wurden Carlo Gavazzi-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Aktie betrug an diesem Tag 243,30 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,110 Carlo Gavazzi-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 177,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 729,55 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -27,04 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 126,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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