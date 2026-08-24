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Carlo Gavazzi-Performance

SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carlo Gavazzi-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carlo Gavazzi Holding AG
164.00 EUR 3.00 EUR 1.86 %
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Carlo Gavazzi-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag 256,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hat, hat nun 3,906 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 625,00 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Anteils am 28.08.2026 auf 160,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 37,50 Prozent verkleinert.

Alle Carlo Gavazzi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 113,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
25.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
23.11.10 Carlo Gavazzi hold Vontobel Research
08.07.10 Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10 Vontobel Research
24.06.10 Carlo Gavazzi "hold" Vontobel Research

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