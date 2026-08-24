SPI-Papier Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carlo Gavazzi-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Carlo Gavazzi-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag 256,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hat, hat nun 3,906 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 625,00 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Anteils am 28.08.2026 auf 160,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 37,50 Prozent verkleinert.
Alle Carlo Gavazzi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 113,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Carlo Gavazzi Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.11.10
|Carlo Gavazzi hold
|Vontobel Research
|23.11.10
|Carlo Gavazzi hold
|Vontobel Research
|08.07.10
|Carlo Gavazzi gutes Ergebnis für GJ 2009/10
|Vontobel Research
|24.06.10
|Carlo Gavazzi "hold"
|Vontobel Research